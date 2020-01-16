 Администрация Трампа незаконно заморозила финансовую помощь Украине, – регулятор

Это следует из опубликованного 16 января отчета американской Счетной палаты, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы пришли к выводу, что административно-бюджетное управление нарушило закон 1974 года о бюджете Конгресса и контроле за его изъятием", - говорится в документе.

"Административно-бюджетное управление удержало средства по политическим мотивам, что запрещено законом", - подчеркивается в нем.

В докладе регулятора отмечается, что "добросовестное соблюдение закона не позволяет президенту ставить свои собственные политические приоритеты выше тех, которые Конгресс США возвел в ранг закона".

В документе говорится, что глава государства не имеет права блокировать использование фондов, прописанных в бюджете. Для временного или постоянного замораживания фондов президент США должен направить специальное обращение с пояснениями в конгресс. При этом, как подчеркивается в документе, администрация президента такое обращение не передавала.

При этом, согласно конституции, замораживание фондов допустимо лишь в ограниченном количестве случаев. Кроме того, запрещается идти на такой шаг по политическим причинам.

Счетная палата - аудиторский и аналитическо-следственный орган Конгресса США.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера. СМИ также утверждали, что Трамп, чтобы получить от Зеленского желаемое, задерживал выделение Украине материальной помощи и не давал согласие на организацию официального визита Зеленского в США. В итоге США выделили Украине обещанную помощь. Речь идет о сумме в $214 млн, выделенной для Пентагона на военную помощь Украине.