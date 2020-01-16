 Милованов ожидает снижения роста ВВП в четвертом квартале ниже 4% ВВП

Как передает БизнесЦензор, об этом министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сейчас экономика Украины растет высокими темпами – во втором и третьем кварталах темпы роста ВВП превысили 4% и были одними из наивысших в Европе. Рост стимулируется как значительным внутренним спросом (потребительским и инвестиционным), так и ростом продуктивности в сельском хозяйстве. В четвертом квартале рост продолжается, хотя мы ожидаем результаты немного ниже, чем 4%", – сообщил Милованов.

"В целом макроэкономическая картинка не очень отличается в прогнозах НБУ и ожиданиях правительства", – прокомментировал замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб в ходе пресс-брифинга, передает Интерфакс-Украина.

В разговоре с журналистами Сологуб также подчеркнул, что другие страны показывают тенденцию к снижению темпов роста экономики.

"Тенденция – вы видели – не только украинская. Если посмотреть на цифры металлургии, цифры производства в других странах, они тоже там все негативные. Поэтому сложно, по крайней мере, пока, (особенно с учетом того, что мы видим по последним данным) назвать началом какой-то долгосрочной тенденции спада", – сказал Сологуб.

Как сообщалось, рост ВВП Украины в июле-сентябре 2019 года составил 4,1% к аналогичному периоду 2018 года, тогда как во втором квартале темп роста был выше – 4,6%, а в первом ниже – 2,5%.