[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.91 26.41
 Финансы, Транспорт
  323  1
Материалы по теме:
Все про:ВР (1031) закон (551) кредит (1326) парламент (864) Укравтодор (353) гарантия (15)

 Рада выделила "Укравтодору" гарантии по кредитам на 19 миллиардов

Верховная Рада приняла законы о внесении изменений в закон "О госбюджете на 2020 год" и Бюджетный кодекс, предусматривающие предоставление "Укравтодору" государственных гарантий по кредитам на общую сумму 19,27 млрд грн.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующих законопроектом №2661 и №2660 за основу и в целом проголосовали 337 и 338 народных депутатов соответственно.

Изменениями в закон о госбюджете на 2020 году предусмотрено, что Кабмин может предоставить госгарантии для обеспечения выполнения обязательств по заимствованиям Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") в объеме 19,27 млрд грн.

При этом "Укравтодор" освобождается от обязательств предоставлять имущественное или иное обеспечение исполнения обязательств по госгарантиям и вносить плату за предоставление государственных гарантий.

Как отмечает Главное научно-экспертное управление Верховной Рады, в пояснительной записке к законопроекту не приведены обоснования и расчеты в отношении объема предоставленных "Укравтодору" госгарантий. Также не обоснована необходимость привлечения кредитных средств и направления их использования.

Минфин в выводах к законопроекту также отмечает, что разработчиком не представлено информации об условиях, источниках и сроках привлечения "Укравтодором" кредитных средств под государственные гарантии.

Читайте также: Новый глава "Укравтодора" назвал свою зарплату

Как сообщалось, накануне Кабинет министров утвердил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году.

Как пояснил премьер-министр Алексей Гончарук, из Дорожного фонда на эти цели будет выделено 31,5 млрд грн, еще 20,5 млрд грн планируется привлечь в качестве кредитов международных организаций.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170317
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"к законопроекту не приведены обоснования и расчеты в отношении объема предоставленных "Укравтодору" госгарантий. Также не обоснована необходимость привлечения кредитных средств и направления их использования"______________ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР!!!!!!!!!!!!!!!! ТАК ШО ТАМ ГОНЧАРУК ПРО "КАБМИН ПОБОРОЛ КОРРУПЦИЮ"?????
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Кабмин Нацполиция НБУ Россия экономика
 
 
 
 
 
 вверх