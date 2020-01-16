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 "Укрзализныця" сделала ежедневным скоростной поезд из Киева в Тернополь

"Укрзализныця" увеличивает периодичность курсирования скоростного поезда "Интерсити" №747 Киев-Тернополь: с 23 января он будет курсировать ежедневно вместо через день. Сейчас завершается согласование графика курсирования этого поезда на даты после 23 января.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

Скоростной поезд "Интерсити" №747 отправляется из Киева в 16:41 и прибывает в Тернополь в 22:42. В обратном направлении из Тернополя он отправляется 04:04 и прибывает в Киев в 10:03. Остановки предусмотрены на станциях Волочиск, Хмельницкий, Деражня, Гнивань. Винница, Калиновка-1 и Казатин.

Эти изменения позволят значительно улучшить сообщение Тернополя со столицей. К тому же поезд обеспечит удобную пересадку в Киеве на внутренние и международные маршруты.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170316
 
 
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