 Рада приняла закон о борьбе с уклонением от уплаты налогов

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1210 в целом с поправками проголосовали 283 народных депутата.

Ко второму чтению в законопроект был внесен ряд поправок. В частности, повышен объем дохода предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, урегулировано налогообложение жидкостей для электронных сигарет, а также возобновлено возмещение НДС при экспорте сои и рапса.

В пояснительной записке к документу, целью его принятия указано введение международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементация норм, предусмотренных Планом противодействия практикам размывание налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS).

Как пояснили в пресс-службе Минфина, в части имплементации положений Плана действий BEPS законом введена концепция налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний на уровне контролирующего лица.

Кроме того, введена трехуровневая структура документации для международных групп компаний, которая включает в себя документацию по трансфертному ценообразованию (локальный файл), глобальную документацию (мастер-файл) и отчет в разрезе стран (country-by-country reporting).

Законом имплементированы положения 8-10 шагов плана BEPS по контролю за распределением функций, рисков и нематериальных активов внутри группы компаний, определен порядок проведения процедуры взаимного согласования, а также введена концепция налогообложения приравненных к дивидендам платежей при осуществлении операций с нерезидентами.

В части администрирования налогов законом вводится в Налоговом кодексе принцип виновной ответственности налогоплательщика за налоговые правонарушения, определены требования к правильности решения контролирующих органов о наложении штрафов, а также закреплен перечень налоговых правонарушений контролирующих органов и закреплена материальная ответственность органа за неправомерные действия его должностных лиц.

В части местных налогов и сборов значений законом введена унифицированная форма информации о ставках и льготах по всем местным налогам и сборам, отменена обязанность органов местного самоуправления ежегодного устанавливать местные налоги и сборы, отменены льготы по плате за землю и налога на недвижимое имущество на территории населенных пунктов на линии соприкосновения.

Кроме того, отменено для плательщиков I-III группы единого налога освобождение от уплаты земельного налога в случае осуществления деятельности по предоставлению земельных участков или недвижимого имущества в аренду (наем, заем).

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"Принятие этого законопроекта позволит обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет за счет повышения прозрачности международных транзакций субъектов хозяйствования и предотвратить использование агрессивных схем налогового планирования", – отмечается в пояснительной записке к документу.