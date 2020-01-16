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 Рада повысила лимиты для "упрощенцев" в 3 раза

Верховная Рада повысила объем дохода предпринимателей на упрощенной системе налогообложения.

Как передает БизнесЦензор, соответствующую поправку №2086 народного депутата Галины Васильченко (фракция "Голос") к законопроекту №1210 поддержали 340 народных депутатов.

За принятие закона в целом, с учетом этой поправки, проголосовали 283 народных депутата.

Поправкой предложено внести изменения раздел Налогового кодекса, посвященный упрощенной системе налогообложения.

В частности, объем дохода предпринимателей для первой группы "упрощенки" повышен с 300 тысяч до 1 миллиона гривен в год, для второй группы – с 1,5 млн грн до 5 млн грн, для третьей – с 5 млн грн до 7 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170308
 
   
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Конец эпохи бедности... зебилы они такие.
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это только для олигархов минимизаторов наруку, простым ФОПам от этого не легче
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Яке щастя! А що там з адм1н1струванням, з РРО? Для б1льш-менш розвинених ФОП1в умови покращують, а от щоб стати на ноги - зась!
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