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Все про:аэропорт (758) Борисполь (528) Жуляны (112) Киев (2368)

 Ellinair перенесет рейсы из "Борисполя" в "Жуляны"

Греческая авиакомпания Ellinair, аффилированная с туроператором Mouzenidis Group, сменит в летнем сезоне 2020 года аэропорт в Киеве с "Борисполя" на "Киев" (Жуляны).

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

В аэропорту "Киев" подтвердили факт проведения переговоров с авиаперевозчиком. Также реклама авиакомпании появилась в международном терминале этого аэропорта.

В качестве точки вылета из Киева Ellinair в системе бронирования уже предлагает именно аэропорт "Киев".

Авиакомпания намерена выполнять прямые рейсы по четырем сезонным направлениям из украинской столицы - в Салоники, Ираклион, Корфу и Закинф.

Полеты из Киева в Салоники будут выполняться с 22 апреля по 18 октября два раза в неделю с ростом частоты до шести раз в неделю. Рейсы в Ираклион запланированы на период с 26 апреля по 18 октября с частотой от одного до трех раз в неделю.

Из Киева на остров Корфу Ellinair будет летать с 28 мая по 11 октября два раза в неделю, на остров Закинф - с 25 мая по 5 октября один раз в неделю.

Это будет первый переход крупного авиаперевозчика из аэропорта "Борисполь" в Жуляны за последние годы. Ранее из "Киева" в "Борисполь" перешли такие авиакомпании как SkyUp, flydubai и Pegasus Airlines. Последняя позже решила вернуть часть сезонных рейсов в Жуляны.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170302
 
 
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