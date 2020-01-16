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 НАПК создаст отдел защиты сотрудников ведомства

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков анонсировал создание в ведомстве отдела защиты сотрудников агентства.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Мне известно, что некоторые из вас (сотрудники НАПК) действительно поддавались давлению со стороны разных политических сил, других органов государственной власти, и не могли из-за этого эффективно выполнять обязанности, возложенные на вас законом. Поэтому уже с сегодняшнего дня в Нацагентстве будет создан отдел защиты сотрудников Национального агентства, который будет объединять функции контроля над деятельностью агентства и защиты сотрудников", - сказал Новиков во время его представления коллективу ведомства премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Глава НАПК отметил, что по его просьбе Службой безопасности Украины делегирован сотрудник главного управления внутренней безопасности СБУ, который будет возглавлять отдел защиты сотрудников НАПК. Также в этом отделе будет работать сотрудник Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Моя цель - чтобы через четыре года работы, когда закончатся мои полномочия, кто бы ни возглавил Нацагентство, чтобы не было даже сомнений в профессионализме и честности сотрудников", - добавил Новиков.

Как сообщалось, Новиков был назначен на должность 15 января по результатам открытого конкурса. До назначения он работал прокурором Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170301
 
 
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