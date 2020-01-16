 "Украэрорух" обнародовал рейтинг крупнейших авиаперевозчиков

Об этом говорится в сообщении Государственной авиационной службы Украины, передает БизнесЦензор.

Как сообщает пресс-служба госпредприятия "Украэрорух", положительная динамика этого показателя наблюдается уже четвертый год подряд, передает БизнесЦензор.

Наибольшее количество взлетов и посадок, совершенных украинскими и зарубежными авиакомпаниями, "Украэрорух" обеспечил в прошлом году в таких аэропортах: "Борисполь" – 111 667 (+14% по сравнению с 2018 годом), "Жуляны" – 29 806 (-11,8% ), "Львов" – 19 334 (+24,2%), "Одесса" – 17 265 (+8%), "Харьков" – 11 291 (+25,8%), "Днепр" – 6 779 (+16,4%), "Запорожье" – 5 914 (-7,5%), "Полтава" – 4 121 (+30,3%), "Херсон" – 2 872 (-12,7%), "Ивано-Франковск" – 2 288 (+8,6%).

В разрезе авиакомпаний больше всего рейсов в 2019 году совершили: Ukraine International Airlines (МАУ) – обеспечено 58 772 полета (на -4,7% меньше по сравнению с 2018 годом), Turk Hava Yollari A.O. (Turkish Airlines) – 33 716 (+12,5%), Wizz Air Hungary LLC – 20 944 (+37,3%), Belavia – 18 629 (+16,4%), LOT Polish Airlines – 18 449 (+16,7%), SkyUp Airlines – 10 631 (+340,9%), Wind rose – 10 185 (+9,5%), Ryanair – 9 295 (+437,9%), Azur Air – 7 229 (+48,8%), Qatar Airways – 5 893 (+26,1%).