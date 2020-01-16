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Все про:НБУ (4341) права потребителей (14)

 Нацбанк ужесточил требования к кредитным посредникам банков

Национальный банк Украины распространил требования по защите прав потребителей финансовых услуг на кредитных посредников банков в связи с введением в действие 19 января 2020 года новых требований законодательства по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Так, банки должны учитывать законодательство о защите прав потребителей финуслуг во время установления посреднических отношений в сфере потребительского кредитования с кредитными посредниками и заключении соответствующих договоров.

Для кредитных посредников и работников кредитных посредников устанавливается требование относительно достаточного уровня знаний законодательства Украины о защите прав потребителей финансовых услуг.

Также банки должны учитывать случаи нарушения законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг во время проверки и определения деловой репутации кредитных посредников и их работников.

Одним из оснований для признания деловой репутации кредитных посредников и их работников небезупречной является прекращение деятельности кредитного посредника исключительно в результате его ликвидации.

Кроме того, прекращение предпринимательской деятельности физическим лицом-предпринимателем – кредитным посредником послужит основанием для исключения его из перечня кредитных посредников.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления Национального банка Украины от 15 января 2020 года №6 "О внесении изменений в Положение об установлении требований к кредитным посредникам банков и их деятельности в сфере потребительского кредитования". 

В сентябре 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому Национальный банк получил полномочия на защиту прав потребителей финансовых услуг.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170297
 
 
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