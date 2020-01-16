 Нацбанк видит условия для полноценного восстановления ипотеки, – Рожкова

Об этом первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила в ходе презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вчера мы говорили с банкирами, неделю назад – со страховыми компаниями о полноценном возобновлении ипотеки. Сегодня время для этого", – сказала Рожкова.

По словам замглавы НБУ, вторым направлением, о котором НБУ говорили со страховыми компаниями, стала поддержка экспортно-импортных операций.

"Емкость нашего финансового рынка огромная, неудовлетворенный отложенный спрос финансовых услуг колоссальный, места хватит всем", – отметила замглавы Нацбанка.

При этом Рожкова высказала пожелание, чтобы банки принимали на себя более сложные продукты, а небанковские финансовые организации, в свою очередь, найдут другую нишу.

"Поверьте: всем хватит места, все будут дополнять друг друга и тогда будет финансовая инклюзия, детенизация и т.д. Умные люди говорят: не пытайтесь переделать систему, создавайте новые условия, при которых старая система не сможет работать", – добавила Рожкова.

Читайте также: ГИУ планирует расширить программу лизинга жилья для полицейских на другие категории населения

Как сообщалось, ранее первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова заявила, что уже сейчас банки имеют возможность предоставлять кредиты на покупку жилья под 14-15% годовых, а 2020 год должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования.

В то же время ранее в НБУ отмечали, что восстановление ипотечного кредитования сдерживается высокими рисками первичного рынка недвижимости, регуляцию которого необходимо усилить.