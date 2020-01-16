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 Производство мяса за год выросло на 5%, – Госстат

Производство молока в Украине в январе-декабре 2019 года (без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя, зоны проведения ООС) сократилось на 3,7% по сравнению с 2018 годом – до 9,69 млн тонн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, в 2019 году произведено 3,48 млн тонн мяса (в живом весе), что на 4,8% больше, чем в 2018 году.

Производство яиц в январе-декабре увеличилось на 3,4% – до 16,68 млрд штук.

Как сообщалось, производство молока в Украине в 2018 году сократилось на 1,8% по сравнению с 2017 годом – до 10,1 млн тонн. Производство яиц в 2018 году выросло на 4,1% – до 16,14 млрд шт., мяса (в живом весе) – на 1%, до 3,3 млн тонн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170293
 
 
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