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 Розничные продажи лекарств в Украине сократились на 10%

Розничные продажи лекарств за январь-ноябрь 2019 года в денежном выражении выросли на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 38,732 млрд грн, но сократились в натуральном выражении на 9,7% - до 556 млн упаковок.

Такие данные приведены в отчете компании SMD, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом, по данным компании, розничные продажи лекарств за 11 месяцев в долларовом эквиваленте выросли на 12,27% - до $1,432 млн.

В компании отметили, что в ноябре 2019 года импортные препараты составили 30% аптечных продаж в натуральном выражении и 63% в денежном выражении.

В пятерку лидеров рынка в натуральном выражении вышли компании "Дарница", доля которой составила 12,1%, "Фармак" (7,9%), "Артериум" (5,8%), "Киевский витаминный завод" (5,6%) и группа компаний "Здоровье" (5%).

В денежном выражении пятерку лидеров сформировали компании "Фармак" с долей 6,4%, Sanofi (3,5%), "Артериум" (3,7%), "Дарница" (3,5%) и Bayer Healthcare (2,9%)

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170292
 
 
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