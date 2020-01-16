 Розничные продажи лекарств в Украине сократились на 10%

Такие данные приведены в отчете компании SMD, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом, по данным компании, розничные продажи лекарств за 11 месяцев в долларовом эквиваленте выросли на 12,27% - до $1,432 млн.

В компании отметили, что в ноябре 2019 года импортные препараты составили 30% аптечных продаж в натуральном выражении и 63% в денежном выражении.

В пятерку лидеров рынка в натуральном выражении вышли компании "Дарница", доля которой составила 12,1%, "Фармак" (7,9%), "Артериум" (5,8%), "Киевский витаминный завод" (5,6%) и группа компаний "Здоровье" (5%).

В денежном выражении пятерку лидеров сформировали компании "Фармак" с долей 6,4%, Sanofi (3,5%), "Артериум" (3,7%), "Дарница" (3,5%) и Bayer Healthcare (2,9%)