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 Путин назначил нового главу правительства России

Российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает БизнесЦензор.

Мишустин занимал должность главы ФНС России с 2010 года, до этого занимался релиазцией созданием особых экономических зон в РФ, возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости и был заместителем министра по налогам и сборам.

Как сообщалось, накануне ремьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о решение подать в отставку с занимаемой должности после анонсированных Путиным изменений в Конституцию РФ о перераспределении полномочий органов власти.

На встрече с членами правительства Путин также сообщил, что решил ввести пост заместителя председателя Совета безопасности России и предложить эту должность Медведеву. Путин является председателем Совбеза. В совет также входят 11 постоянных членов, в том числе секретарь совета (сейчас это Николай Патрушев). Медведев является одним из постоянных членов Совбеза. Он занимал должность главы российского правительства с мая 2012 года.

После этого Путин внес кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. Уже утром 16 января Госдума  согласилась с назначением Мишустина главой правительства РФ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170289
 
 
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