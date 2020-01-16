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Все про:покупка (845) Тигипко (137) СЕТАМ (100) Азовмаш (4)

 Компания Тигипко выкупила здание завода "Азовмаша" в Полтаве за 36 миллионов

Группа "ТАС" на торгах госпредприятия "СЕТАМ" приобрела главный производственный корпус общей площадью более 56,5 тыс. кв. м, ранее принадлежавший предприятию "Полтавахиммаш", а также получила право собственности на эту недвижимость.

Как сообщает пресс-служба группы, стоимость приобретения актива составила 36,04 млн грн, передает БизнесЦензор.

"Приобретя производственную недвижимость "Полтавахиммаш", группа "ТАС" увеличивает свое присутствие в реальном секторе экономики и диверсифицирует развитие своего промышленного сектора. Прежде всего, это касается вагоностроения", – отметил основатель "ТАС" Сергей Тигипко.

По словам бизнесмена, на заводе планируется восстановить производство отечественных железнодорожных и автомобильных цистерн.

Согласно сообщению, "ТАС" планирует провести модернизацию приобретенного предприятия с целью расширения номенклатуры продукции и открытия новых рынков сбыта.

Как сообщали в ГП "СЕТАМ", ПАО "Полтавхиммаш" производит газовые, нефтебензиновые железнодорожные вагон-цистерны, котлы вагонов-цистерн, эмалированное оборудование для химической, пищевой, медицинской и металлургической промышленности, фритты, балки соединительные.

"Полтавхиммаш" входит в группу "Азовмаш", которая ранее была одним из крупнейших машиностроительных комплексов в Украине.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170288
 
 
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