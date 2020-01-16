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 Twitter не намерен добавлять функцию редактирования твитов

Глава сервиса микроблогов Twitter Джек Дорси заявил в интервью Wired, что компания не собирается добавлять функцию редактирования твитов, несмотря на просьбы пользователей.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

По словам Дорси, редактирование твитов неизбежно приведет к путанице, когда пользователи ретвитнули одно сообщение, а в результате оно оказывается другим. Также Джек Дорси заявил, что Twitter начинал как SMS сервис, и в компании хотят сохранить старый дух.

Что касается опечаток, то в компании заявили, что рассматривали минутное или 30-секундное окно для редактирования сообщений.

"Однако это также означает, что мы должны задерживать отправку твитов, потому что как только твит написан, люди его сразу же видят. Мы думали об этом. Это просто сделать, но мы, скорее всего, так никогда этого и не сделаем", - заявил Дорси.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170287
 
 
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