 Оснований для выплат по привязанным к росту ВВП облигациям пока что нет, – Маркарова

Об этом в ходе представления Стратегии развития финансового сектора до 2025 года сообщила министр финансов Оксана Маркарова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Триггеры на сегодня не наступили. И Минфин, и наша команда, которая занимается управлением долга, внимательно анализирует все инструменты, в том числе потенциальные", – сказала глава Минфина.

При этом Маркарова подчеркнула: "На сегодня эти инструменты не являются частью нашего долга".

Ранее сообщалось, что Минфин и Кабинет министров обсуждают стратегию по ВВП-варрантам. При этом глава министерства отмечала, что говорить о ней пока преждевременно.

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Как сообщалось, в сентябре 2019 года котировки ВВП-варрантов (VRI) Украины, выпущенных в ходе реструктуризации украинского долга в 2015 году, достигали до 93% от номинала на новостях о планах нового правительства достичь 40% роста ВВП за пять лет.

Руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий отметил, что при условии таких темпов роста Украина в 2022-2026 годах должна будет заплатить по ВВП-варрантам, выпущенным по номиналу на $3,24 млрд, суммарно около $9 млрд.

Подробнее о будущих возможных выплатах по варрантам читайте в колонке директора по аналитике инвесткомпании Concorde Capital Александра Паращия: Якщо уряд вірить в економічне чудо, то йому треба викупити "облігації Яресько" за $2,85 млрд

Напомним, Минфин Украины в августе прошлого года считал маловероятными в среднесрочном периоде выплаты по ВВП-варрантам, выпущенным в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году. Обновленная стратегия управления госдолгом на 2019-2022 годы была построена на прогнозе роста реального ВВП в 2019 году на 2,8%, в 2020 – на 3,3%, в 2021 – на 3,8% и в 2022 году – на 4,1%.

Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 годах, однако через два календарных года – то есть между 2021 и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд , то выплат по бумагам не будет. В случае, если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если свыше 4% – то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо того с 2021 по 2025 годы платежи ограничены 1% ВВП.

После выпуска ВВП-варрантов в конце 2015 года они котировались по курсу около 50% от номинала, после чего просели до 30%, а историческим минимумом было 28,257% в секредине ноября 2016 года. Затем начался рост их котировок, и к середине апреля 2018 года в ожидании возобновления финансирования МВФ эти бумаги подорожали до локального максимума в 72,485%. Однако проблемы в переговора с Фондом снова привели к их падению почти до 50% от номинала к началу октября, когда Киев, наконец, договорился с МВФ о новом транше.