 Еврокомиссия проследит за применением правил ЕС к "Северному потоку-2"

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии в ответ на запрос Deutsche Welle, передает БизнесЦензор.

В Еврокомиссии знают о запросах компаний Nord Stream AG Nord Stream 2 AG на освобождение "Северного потока-1" и "Северного потока-2" от выполнения требований Третьего энергопакета ЕС. Эти запросы были поданы в немецкий регулятор, то есть Федеральное агентство по сетям. Как сообщило немецкое издание Bild, Nord Stream 2 AG подала заявку 10 января, и свое решение регулятор обещает принять до 24 мая.

"Как страна-член ЕС, на территории которой расположен первый пункт присоединения ("Северного потока-1" и "Северного потока-2" к газотранспортной системе ЕС), Германия имеет право принимать соответствующее решение после проведения консультаций со всеми государствами-членами ЕС", - заявили DW в Еврокомиссии.

Как сообщалось, Евросоюз распространил на газопроводы из третьих стран свое газовое законодательство (Третий энергопакет). Полное исключение из этих правил возможно только для трубопроводов, завершенных до 23 мая 2019 года, дня вступления в силу нововведений. Впрочем, когда в конце прошлого года Германия переносила новые нормы ЕС в свое законодательство, то правящие партии убрали формулировку, где говорится о 23 мая.

В Еврокомиссии отметили, что исключение возможно только для газопроводов, завершенных к этой дате: "Мы будем следить за тем, чтобы государства-члены ЕС применяли эти правила корректно".

Заявку на исключение для "Северного потока-2" подали, хотя газопровод еще не достроен. После принятия США решения о санкциях против газопровода швейцарская компания-трубоукладчик Allseas прекратила свои работы в Балтийском море.

Если для "Северного потока-2" не будет применено исключение, то его компании-оператору придется отвечать ряду жестких требований для ввода трубы в эксплуатацию. Главное из них: эта компания должна быть полностью независимой от владельца газопровода, то есть "Газпрома". Кроме того, оператору придется либо предоставлять мощности "Северного потока-2" другим поставщикам, помимо российского монополиста, или же держать часть трубы пустой.