 Запуск метро на Виноградарь отложен на год, – "Киевметрострой"

Об этом сообщил глава наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой", выступающего генподрядчиком проекта, Олег Токарев в ходе пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сорваны сроки на год. На год переносится пуск", – сказал Токарев.

"Я думаю, что не будет (завершено строительство согласно запланированным срокам). На сегодняшний день отставание не менее чем на 7-8 месяцев", – сообщил главный инженер строительства метро на Виноградарь Евгений Шатайкин

По его словам, в настоящее время работы ведутся не в полном объеме.

Как сообщалось, в конце декабря 2019 года Министерство юстиции Украины восстановило Василия Кобиля в должности генерального директора ПАО "Киевметрострой" (село Чайки Киево-Святошинского района) выступающего генподрядчиком по продлению Сырецко-Печерской ветви столичного метрополитена.

Согласно данным Единого госреестра, по состоянию на 16 января гендиректором "Киевметростроя" числится Василий Кобиль.

Ранее 17 декабря акционеры ПАО "Киевметрострой" решили досрочно прекратить полномочия наблюдательного совета компании и избрать его новый состав. В результате новый набсовет уволил Василия Кобиля и назначил на его место нового гендиректора – Александра Метелицу.

20 декабря в Киеве прошел протест работников "Киевметростроя" против изменения состава набсовета и правления компании, с заявлениями о рейдерском захвате предприятия. В свою очередь Олег Токарев также заявил о попытке рейдерского захвата предприятия.

Напомним, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в 2018 году заключило договор о выполнении строительных работ по продлению Сырецко-Печерской линии метро с "Киевметростроем", ставшим победителем тендера на ProZorro.

В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается построить две станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды" – и ответвления в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продолжения линии.

Предполагалось, что работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составит 5,99 млрд грн.