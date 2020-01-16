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 Вложения иностранцев в украинские ОВГЗ достигли рекордных 119 миллиардов

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов 16 января увеличился на 3,49 млрд грн (на 3%) – до 118,82 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время портфель ОВГЗ в собственности украинских банков уменьшился на 6,8 млрд грн (на 2%) – до 323,03 млрд грн, юрлиц – на 1,83 млрд грн (на 6,9%, до 24,65 млрд грн), физлиц – на 0,52 млрд грн (на 5,2%, до 9,37 млрд грн).

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений – 337,06 млрд грн.

В целом портфель ОВГЗ сократился на 5,65 млрд грн (на 0,7%) – до 812,93 млрд грн.

Как сообщалось, Министерство финансов на первом в этом году аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 6 млрд грн, снизив ставки по всем предложенным ценным бумагам.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170281
 
 
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