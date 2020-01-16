 "Укравтодор" планирует взять 20 миллиардов кредитов на ремонт дорог

Как сообщает пресс-служба "Укравтодора", для этого Верховная Рада должна принять законопроекты №2660 и №2661, которые уже поддержал Бюджетный комитет парламента, передает БизнесЦензор.

Документами предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс и закон "О госбюджетана 2020 год", предоставив в 2020 году по заимствованиям "Укравтодора" для финансирования дорожных проектов государственные гарантии в объеме 19,27 млрд грн.

"С имеющимся финансированием Дорожного фонда нам нужно 6 лет для ремонта аварийных дорог. Это очень долго. Для быстрого достижения результатов нам нужны дополнительные средства, которые мы сможем получить благодаря законодательным новациям", – отметил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

По словам чиновника, сейчас в Дорожном фонде на 2020 год заложено более 30 млрд грн на дороги общегосударственного значения.

Как сообщалось, накануне Кабинет министров утвердил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году.

Как пояснил премьер-министр Алексей Гончарук, из Дорожного фонда на эти цели будет выделено 31,5 млрд грн, еще 20,5 млрд грн планируется привлечь в качестве кредитов международных организаций.