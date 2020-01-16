[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.91 26.41
 Промышленность, Транспорт
  1173  0
Все про:авто (2188) Германия (737) производство (623) электромобиль (430)

 Германия готовит меры по поддержке автопрома из-за электромобилей

Правительство Германии готовит меры по оказанию помощи работникам автомобильного сектора страны. Это позволит поддержать немецкий автопром на фоне Brexit и начала массового производства электромобилей.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на Bloomberg. передает БизнесЦензор.

В частности, министр труда Германии Хубертус Хайль планирует ввести субсидии на заработную плату для автопроизводителей и их поставщиков, чтобы предотвратить возможные потери рабочих мест, если спад в секторе продолжится. Подобный механизм успешно использовался во время финансового кризиса 2008-2009 годов для предотвращения массовых увольнений.

Субсидии позволяют компаниям выплачивать зарплату работникам во время спада, но по действующему законодательству они разрешены только в том случае, если рынок труда в целом находится в бедственном положении. Хайль хочет ввести субсидии для конкретных проблемных секторов, таких как автомобильная промышленность.

По данным Федерального статистического агентства Германии (Destatis), в 2019 году производство в обрабатывающей промышленности Германии упало на 3,6%, главным образом из-за спада в автомобильной промышленности.

Как сообщалось, к 2030 году переход на производство электромобилей может привести к потере 410 тыс. рабочих мест в автомобильном секторе Германии. Только в сфере производства двигателей внутреннего сгорания и коробок переключения передач под риск сокращения попадает около 88 тыс. рабочих мест.

В 2018 году занятость в автомобильной промышленности страны достигла 834 тыс. человек, что стало самым высоким показателем с 1991 года.

Между тем, по итогам первого полугодия 2019 года мировые автопродажи сократились на 7%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170276
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиПромышленность
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Кабмин Киев НБУ Россия экономика
 
 
 
 
 
 вверх