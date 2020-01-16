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 ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз роста спроса на нефть в 2020 год на 140 тыс. баррелей - до 1,22 млн баррелей в сутки (б/с).

Об этом говорится в январском докладе организации, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

В документе отмечается, что изменение прогноза связано со снижением градуса противостояния США и Китая в торговой войне, а также ожиданиями роста экономик некоторых государств. Таким образом, по мнению авторов доклада, в 2020 году мировой спрос на нефть составит в среднем 100,98 млн б/с.

Ранее Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены нефти Brent на 2020 год до $64,83 за баррель с прежних $60,51 за баррель. Кроме того, Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти в стране в 2020 год на 12 тыс. б/с - до 13,3 млн б/с против декабрьского прогноза в 13,18 б/с. В 2021 году EIA ожидает добычу нефти на уровне 13,71 млн б/с. Добыча в США в 2019 году составила в среднем 12,24 млн б/с.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170270
 
 
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