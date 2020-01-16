[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.89 26.4
 Транспорт
  123  0
Все про:аэропорт (758) прогноз (626) Госавиаслужба (132) пассажиропоток (339)

 Пассажиропоток аэропортов Украины в 2020 году может достичь 27 миллионов человек

Согласно данным Госавиаслужбы, прогноз пассажиропотока украинских аэропортов на 2020 год составляет около 27 млн. Из них около 2,5-3 млн - пассажиры внутренних рейсов.

Об этом в интервью ЦТС сообщил замминистра инфраструктуры Олег Ющенко, передает БизнесЦензор.

"Прогноз пассажиропотока нам дает Госавиаслужба и это порядка 27 млн на 2020 год. Рост по внутреннему пассажиропотоку мы бы хотели больше 20%", - отметил Ющенко.

По словам замминистра инфраструктуры, рост пассажиропотока будет обеспечен за счет привлечения новых авиакомпаний и модернизации региональных аэропортов.

В Мининфраструктуры также планируют отменить НДС на внутренние перелеты.

"Мы хотим убрать НДС на внутренние перелеты (этот документ уже был одобрен в комитетах Верховной Рады), и акциз на авиатопливо (документ еще на рассмотрении). Также планируем убрать сертификацию продажи авиабилетов", - заявил замминистра.

Как сообщалось, что аэропорты Украины в 2019 году обслужили 24,34 млн  пассажиров, что на 18,5% больше, чем в 2018 году. При этом, в международном сообщении пассажиропоток украинских воздушных гаваней возрос на 19,8% и составил 22 млн человек.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170268
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Иран Кабмин НАТО Нацполиция Россия
 
 
 
 
 
 вверх