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 Кабмин внес изменения в порядок пересечения админграницы с оккупированным Крымом

С 9 февраля 2020 года вступают в силу изменения к утвержденному правительственным постановлением порядку, касающиеся выезда на временно оккупированную территорию Украины (ВОТУ) и въезда из нее граждан Украины в возрасте до 16 лет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Согласно изменениям, выезд на ВОТУ детей в возрасте до 16 лет возможен в сопровождении родителей (родители (усыновители), опекунов, попечителей или других законных представителей), или уполномоченных ими лиц. Такая возможность возникает, если эти дети въехали на подконтрольную украинской власти территорию в сопровождении этих взрослых. В таких случаях наличие второго родителя или поручений от него не обязательно.

Выезд детей в возрасте от 14 до 16 лет на временно оккупированную территорию Украины, родители которых проживают на этой территории, возможен без постороннего сопровождения при наличии информации об учебе этих детей в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Въезд на ВОТУ граждан Украины, которые выехали с этой территории для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, и выезд из ВОТУ лиц, выезжавших с этой территории для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, осуществляется при условии предъявления справки, выданной территориальным органом (подразделением) ГМС.

Кроме того, изменениями предусмотрено, что выезд на ВОТУ и въезд с нее граждан Украины, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется при условии предъявления паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170267
 
 
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