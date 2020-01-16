[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.89 26.4
 Регуляторная политика, Финансы
  525  4
Все про:НБУ (4333) предприниматели (68) счета (180) Смолий (118)

 Нацбанк приостановит запрет использования счетов предпринимателей для личных нужд

Национальный банк Украины (НБУ) приостановит действие нормы, согласно которой физлицам-предпринимателям было запрещено тратить средства из предпринимательских счетов на личные нужды до уплаты налогов.

Об этом на брифинге заявил глава НБУ Яков Смолий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

"Я надеюсь, что сегодня выйдет уточнение или дополнение к постановлению Нацбанка, где мы приостановим действие или наш комментарий о том, что счета физических лиц-предпринимателей или средства с этих счетов могут быть перечислены на счета физлиц, не связанные с предпринимательской деятельностью, после уплаты налогов. Эта норма ... Мы ее приостанавливаем, потому что этот комментарий касается собственно налоговой службы", – сказал Смолий.

При этом глава НБУ напомнил, что соответствующее требование действует с 2003 года и в документе, вступившем в силу 2 января, она была только уточнена.

"В этом постановлении, которое принял НБУ, не было ничего такого, что не было до этого. Норма действует с 2003 года, которая говорила, что текущие счета физлиц не могут использоваться для проведения операций, связанных с предпринимательской деятельностью", – отметил Смолий.

"То, что мы давали в комментариях, оно зеркально отражает, что по счетам, которые связаны с предпринимательской деятельностью, не могут проходить операции частного характера. Но получилось, как говорится, – хотели как лучше, а получилось как всегда. Поэтому во избежание тех манипуляций, мы приостанавливаем комментарий. И я надеюсь, что мы с налоговой ближайшее время выясним, как правильно донести этот месседж к рынку, чтобы не было подобных спекуляций, что НБУ кому-то запретил", – добавил Смолий.

Читайте также: Нацбанк разъяснил запрет использования счетов предпринимателей для личных нужд

Как сообщалось, со 2 января Национальный банк ввел запрет использовать текущие счета физлиц-предпринимателей для осуществления операций, связанных с личными потребностями.

Как пояснили в НБУ, для этого ФЛП должно предоставить банку любой расчетный документ об уплате налогов и сборов или документ из личного кабинета в ГНС об отсутствии налогового долга, либо указать отсутствие налогового долга в графе "Назначение платежа" в расчетном документе.

Ранее НБУ отмечал, что новая норма носит уточняющий характер, поскольку действующие требования и так предполагают, что ФЛП могут тратить средства с такого счета только для предпринимательской деятельности. В то же время банкиры указывают на невозможность проконтролировать цели расходов и ожидают разъяснений от регулятора.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170265
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Прикрутите полочку
уберите полочку

Золушка, смешай зерна
Золушка, разбери зерна
Профессионализм ... аж задолбал уже! Нацбанк приостановит запрет использования счетов предпринимателей для личных нужд - Цензор.НЕТ 1378
 показать весь комментарий
 
Я попробую помочь вам сформулировать мысль.
У любого предпринимателя должно быть как минимум два счёта.
Один личный, а второй предпринимательский.
Все доходы от предпринимательской деятельности должны приходить на предпринимательский счёт.
Все расходы не связанные с предпринимательской деятельностью должны вестись с личного счета.
Лично я так и делаю. Деньги с предпринимательского счёта переводятся крупным траншем на личный, а уже оттуда делается множество мелких платежей по личным нуждам.
Для чего всё это? - Банальный порядок. Это на прядок упрощает работу налогового эксперта и разборки с налоговой. То что касается налоговой находится на предпринимательском счёте. Всё что не касается - на личном.
 показать весь комментарий
 
Вместо реальных реформ Правительство решает, в каком кармане мне носить деньги: в правом или левом?
 показать весь комментарий
 
В данном случае они просто хотели попросить не захламлять предпринимательские счета мелкими ежедневными расходами. Это усложняет жизнь налоговикам и самим предпринимателям.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Иран Кабмин НАТО Нацполиция Россия
 
 
 
 
 
 вверх