 Нацбанк приостановит запрет использования счетов предпринимателей для личных нужд

Об этом на брифинге заявил глава НБУ Яков Смолий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

"Я надеюсь, что сегодня выйдет уточнение или дополнение к постановлению Нацбанка, где мы приостановим действие или наш комментарий о том, что счета физических лиц-предпринимателей или средства с этих счетов могут быть перечислены на счета физлиц, не связанные с предпринимательской деятельностью, после уплаты налогов. Эта норма ... Мы ее приостанавливаем, потому что этот комментарий касается собственно налоговой службы", – сказал Смолий.

При этом глава НБУ напомнил, что соответствующее требование действует с 2003 года и в документе, вступившем в силу 2 января, она была только уточнена.

"В этом постановлении, которое принял НБУ, не было ничего такого, что не было до этого. Норма действует с 2003 года, которая говорила, что текущие счета физлиц не могут использоваться для проведения операций, связанных с предпринимательской деятельностью", – отметил Смолий.

"То, что мы давали в комментариях, оно зеркально отражает, что по счетам, которые связаны с предпринимательской деятельностью, не могут проходить операции частного характера. Но получилось, как говорится, – хотели как лучше, а получилось как всегда. Поэтому во избежание тех манипуляций, мы приостанавливаем комментарий. И я надеюсь, что мы с налоговой ближайшее время выясним, как правильно донести этот месседж к рынку, чтобы не было подобных спекуляций, что НБУ кому-то запретил", – добавил Смолий.

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Как сообщалось, со 2 января Национальный банк ввел запрет использовать текущие счета физлиц-предпринимателей для осуществления операций, связанных с личными потребностями.

Как пояснили в НБУ, для этого ФЛП должно предоставить банку любой расчетный документ об уплате налогов и сборов или документ из личного кабинета в ГНС об отсутствии налогового долга, либо указать отсутствие налогового долга в графе "Назначение платежа" в расчетном документе.

Ранее НБУ отмечал, что новая норма носит уточняющий характер, поскольку действующие требования и так предполагают, что ФЛП могут тратить средства с такого счета только для предпринимательской деятельности. В то же время банкиры указывают на невозможность проконтролировать цели расходов и ожидают разъяснений от регулятора.