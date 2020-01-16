 Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала соратника Медведчука

Об этом со ссылкой на пресс-службу Нацсовета сообщает БизнесЦензор.

Проверка назначена за зафиксированную в ходе мониторинга в эфире телеканала грубую лексику.

"Так, 12 и 13 декабря 2019 зафиксировано трансляцию вещателем брифинге Министерства внутренних дел Украины по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, во время которого демонстрировались аудиозаписи телефонных разговоров участников (фигурантов) уголовного дела, содержащие ненормативную лексику", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в июне 2019 года нардеп Тарас Козак стал новым владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK – компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации".

Напомним, в декабре 2018 года Тарас Козак стал официальным владельцем всех входящих в "112 Украина" шести телеканалов. В декларации Козак указал их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн грн.

Ранее Козак также купил телеканал NewsOne, в отношении которого, как и в отношении телеканалов группы "112 Украина", Верховная Рада потребовала от СНБО ввести санкции.

Козак входит в ближайшее окружение Виктора Медведчука и стал народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Брат Тараса Козака Богдан совместно с братом Виктора Медвчедука Сергеем является совладельцем ООО "Экспонент" в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий, в частности, "Керамбуд" и "Капитал плаза".

Кроме того, спутница и мать ребенка Козака, на которую оформлена многочисленная недвижимость в Украине, также владеет долей в нефтяном бизнесе в России вместе с супругой Медведчука Оксаной Марченко.