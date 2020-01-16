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 Группа 1+1 переносит дату кодирования спутникового сигнала

Группа телеканалов "1+1 media" информирует о переносе даты кодирования спутникового сигнала с 20 января на 28 января 2020 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "1+1 media" сообщает БизнесЦензор.

"Такое решение было принято сегодня, 16 января, по просьбе официальных спутниковых операторов и по результатам анализа уровня готовности населения. По их сообщениям, сейчас происходит стремительный рост информационных запросов от украинцев относительно кодирования, а спрос на подключение к услуге существенно превышает предложение", - сообщает группа.

Дата переноса касается спутникового сигнала телеканалов 1 + 1, 2 + 2, ТЕТ, Бигуди, Плюсплюс, УНИАН ТВ.

Группа напоминает, что изменения коснутся только абонентов открытого спутника, а для абонентов платного спутника, цифрового эфирного (Т2), кабельного и интернет-телевидения ничего не изменится.

"Кодируются только развлекательные каналы, функция которых, в первую очередь, развлекать зрителя. Информационные каналы остаются в открытом доступе на спутнике, в том числе международная версия 1+1 International", - сообщает группа.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170257
 
 
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Есть еще те, кто смотрит ТВ? Группа 1+1 переносит дату кодирования спутникового сигнала - Цензор.НЕТ 264 Думаю, не за горами время , когда будут доплачивать за просмотр этой шняги.
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