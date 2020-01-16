 Мировые расходы на информационные технологии в 2020 году достигнут $3,9 триллиона, – прогноз

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По итогам прошлого года повышение составило, как ожидается, всего 0,5%.

При этом в 2021 году темпы роста продолжат ускоряться (до 3,7%), в результате объем IT-расходов превысит отметку в $4 млрд, полагают эксперты.

"Хотя политическая неопределенность подталкивала мировую экономику к рецессии, этого в 2019 году не произошло, - отмечает вице-президент по исследованиям Gartner Джон-Дэвид Лавлок. - С уменьшением глобальной неопределенности бизнес наращивает инвестиции в IТ, ожидая роста выручки".

Затраты на программное обеспечение будут самым быстрорастущим сектором в ближайшие два года (на 10,5%).