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 SkyUp запускает новый рейс из Одессы в Тбилиси

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запускает новый авиарейс из Одессы в Тбилиси (Грузия).

Об этом со ссылкой на пресс-службу SkyUp сообщает БизнесЦензор.

"С сегодняшнего дня, 16 января 2020, на сайте авиаперевозчика SkyUp Airlines открыта продажа на новое направление Одесса – Тбилиси", - сообщает компания.

Рейсы будут выполняться с 28 мая по 4 октября 2020 дважды в неделю.

Маршрут: Одесса – Тбилиси будет выполняться по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону без багажа: от 1 289 грн, стоимость билета в оба конца с багажом: от 4 669 грн.

После зимнего перерыва SkyUp продолжит полеты из международного аэропорта "Одесса" уже в рамках летней навигации 2020. Авиакомпания возобновит рейсы в Киев и Харьков, а также в Ереван, Барселону и Римини.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170250
 
 
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