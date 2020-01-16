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 "Укрзализныця" отчиталась о замене 200 тысяч комплектов постельного белья в поездах

АО "Укрзализныця" в 2019 году заменила на новые 203,3 тыс. комплектов постельного белья для экипировки поездов в пределах программы по совершенствованию сервиса.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Также появилось 480 новых комплектов в вагонах СВ, почти 7 тыс. комплектов для комнат отдыха, большое количество одеял, матрасов и подушек.

Кроме постельного белья на новый заменялся другой инвентарь для экипировки поездов.

"На новые заменили 46,1 тыс. подушек и более 61,5 тыс. чехлов для них, 48 тыс. матрасов и 45,5 тыс. чехлов для них. Также значительно обновили одеяла: пассажиров будут согревать 42 тыс. зимних 30 тыс. новых одеял", - сообщает компания.

В 2018 году "Укрзализныцей" было закуплено 194 тыс. комплектов постельного белья, 7,3 тыс. подушек, почти 4 тыс. матрасов и 7,3 тыс. чехлов к ним, 4 тыс. зимних одеял.

Суточная потребность "Укрзализныци" в постельном белье - 491 тыс. комплектов, а в пиковые периоды - до 558 тыс. комплектов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170245
 
 
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