 Латвия может принимать нефть для Беларуси в свои порты

Об этом со ссылкой на Белта сообщает БизнесЦензор.

После встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко Кариньш добавил, что такие возможности уже обсуждаются.

По его словам, в Риге видят большие возможности в таком сотрудничестве для обеих сторон, но договариваться о конкретных соглашениях должны компании, в том числе транспортные.

"Что касается позиции Латвии, мы заинтересованы в более долгосрочных отношениях. В таком случае возможно планировать бизнес, и это позволяет понижать цены, а это хорошо для всех вовлеченных сторон", - добавил Кариньш.

Как сообщалось, Москва и Минск с конца прошлого года не могут договориться относительно условий поставок российской нефти на белорусские НПЗ. Это привело к тому, что экспорт нефти из РФ на НПЗ Белоруссии был приостановлен с 1 по 4 января.

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, Россия предлагает покупать свою нефть по ценам выше мировых, с чем Беларусь не согласна.

После прекращения поставок российской нефти Беларусь объявила о приостановке экспорта нефтепродуктов, объемы которого составляют около 12 млн тонн в год.

С 4 января экспорт нефти в Беларусь возобновили подконтрольные бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Однако планируемый ими в этом месяце объем поставок, 750 тыс. тонн, обеспечит лишь половину загрузки белорусских Новополоцкого и Мозырского НПЗ, ежемесячно потребляющих около 1,5 миллиона тонн российской нефти.