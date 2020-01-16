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 Украина сократила переработку винограда в 2,2 раза

Переработка винограда в Украине в 2019 году (без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, части зоны проведения ООС) сократилась в 2,2 раза по сравнению с 2018 годом – до 124,23 тыс. тонн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным Государственной службы статистики, из общего количества винограда, переработанного на виноматериалы, на непосредственно выращенный предприятиями пришлось 27,6%, остальной виноград был закуплен у хозяйств населения.

В Одесской области в прошлом году было переработано 83,45 тыс. тонн винограда, в Николаевской – 20,97 тыс. тонн, в Херсонской – 14,93 тыс. тонн.

Производство виноматериалов в 2019 году сократилось вдвое по сравнению с 2018 годом – до 9,88 млн дал, из них 5,1 млн дал - столовые виноматериалы, 1,9 млн дал - для шампанского и игристых вин, 2,4 млн дал - коньячные виноматериалы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170240
 
 
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