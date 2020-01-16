 Мининфраструктуры передаст в аренду 65 объектов в аэропорту "Борисполь"

Об этом Криклий написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Ранее для аренды площадей в аэропорту Борисполь выставлялось два крупных лота, которые фактически ограничивало количество участников конкурса. Мы предложили другой подход. Определили, что в аренду будут передаваться объекты с определенной площадью и целевому назначению. Так количество лотов увеличилась до 32. А площадь самого маленького объекта - 2 кв. м", - сообщил.

"Только математика очень проста и очевидна: раньше 1767 кв. м получили бы 2 победителя, а сейчас их может быть 65", - добавил он.