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 Мининфраструктуры передаст в аренду 65 объектов в аэропорту "Борисполь"

Министерство инфраструктуры Украины намерено передать в аренду на конкурсных условиях 65 объектов международного аэропорта "Борисполь", сообщил министр Владислав Криклий.

Об этом Криклий написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Ранее для аренды площадей в аэропорту Борисполь выставлялось два крупных лота, которые фактически ограничивало количество участников конкурса. Мы предложили другой подход. Определили, что в аренду будут передаваться объекты с определенной площадью и целевому назначению. Так количество лотов увеличилась до 32. А площадь самого маленького объекта - 2 кв. м", - сообщил.

"Только математика очень проста и очевидна: раньше 1767 кв. м получили бы 2 победителя, а сейчас их может быть 65", - добавил он.

Мининфраструктуры передаст в аренду 65 объектов в аэропорту Борисполь 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170235
 
 
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