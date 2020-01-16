 Почти миллион обращений обработали операторы контакт-центра "Волыньгаз Сбыта"

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Волыньгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

Кроме передачи показаний счетчиков, чаще всего обращения касаются сверки состояния лицевого счета и консультации по счетам за потребленный газ. Ответы на те же вопросы можно получить через Личный кабинет на сайте 104.ua.

Клиенты "Волыньгаз Сбыта" в прошлом году чаще всего обращались в контактный центр по сверке лицевого счета - 22 тыс. И консультации по поводу квитанций - 27 тыс. потребители газа могут получить ответ на любой вопрос позвонив по телефону контакт-центра или написав на электронную почту .

Удобные возможности для общения с "Волыньгаз Сбытом" предоставляет Личный кабинет на 104.ua. Этот сервис предоставляет возможность получить ответ на все вопросы. В течение года операторы контакт-центра таким образом предоставили 6 тыс письменных ответов. Также в Личном кабинете есть опция заказа обратного звонка Callback, ею воспользовались 2,5 тыс потребителей газа.

"Мы постоянно работаем над увеличением количества удаленных сервисов. У нас появились мобильное приложение 104 Mobile Light для пользователей iPhone, а также чат-бот 7104ua в мессенджере Viber. С его помощью наши клиенты могут не только платить за газ, но и загрузить счета в формате PDF. Кроме того, есть уже всем известные контакт-центр и Личный кабинет на сайте 104.ua, мобильное приложение 104Mobile для Android", - рассказывает директор ООО "Волыньгаз Сбыт" Николай Тыщук.

Операторы контакт-центра "Волыньгаз Сбыта" работают с 8:00 до 20:00, без перерыва и выходных. Получить консультацию можно по телефонам: (0332) 280- 104, (0332) 701-704, 067 33 39 104.