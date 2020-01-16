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 Фонд гарантирования инициирует реструктуризацию 116 миллиардов долга перед Минфином

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) инициирует реструктуризацию в 2020 году 116 млрд грн задолженности перед Министерством финансов, сообщила директор-распорядитель Фонда Светлана Рекрут.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Второй приоритет - реструктуризация долга перед Министерством финансов, который у нас остался в объеме 49 млрд грн и 67 млрд грн - больше, чем сумма основного долга - это начисленные проценты", - сказала она в ходе презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года в Киеве в четверг.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в целом закон с поправками в госбюджет-2020 о Фонде развития предпринимательства (законопроект №2589), который предусматривает увеличение спецфонда госбюджета в этом году на 2 млрд грн за счет досрочного погашения ФГВФЛ векселей. Эти средства будут направлены на финансирование новой бюджетной программы – Фонд развития предпринимательства.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170216
 
 
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