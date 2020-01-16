 "Укрзализныця" через ProZorro продаст услуги по перевозке в 30 тысячах грузовых вагонов

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Это 1173 лотов, среди которых маршрутные и групповые отправки.

"В частности, грузоотправителям предложено 20 тысяч зерновозов с начальной стоимостью 1136 грн за единицу, 8100 полувагонов и 1800 хопперов с начальной стоимостью 902 грн за единицу", - сообщает компания.

Ближайший аукцион состоится 17 января, на котором будет разыгрываться 15 маршрутов зерновозов 5 групповых лотов по 20 зерновозов и 10 - по 10.

Кроме того, участники торгов поборются за 5 маршрутов полувагонов 5 лотов по 20 полувагонов и 10 - по 10. Железнодорожники предлагают клиентам-грузовладельцам также 2 лота по 20 и 6 лотов по 10 хопперов со снятым крышей - в среднем 100 вагонов.