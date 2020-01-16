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 Власть, Регуляторная политика
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Все про:ВР (1025) законопроект (833) игорный бизнес (12) парламент (858)

 Рада одобрила законопроект о легализации игорного бизнеса (обновлено)

Верховная Рада приняла за основу проекта закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Как передает БизнесЦензор, за принятие за основу соответствующего законопроекта №2285д проголосовали 260 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроектом предусматривается ввести регулирование рынка азартных игр в Украине.

В частности, предложено легализировать организацию и проведение азартных игр в игорных заведениях казино, азартных игр казино через сеть интернет, организацию букмекерской деятельности, азартных игр в залах игровых автоматов, выпуск и проведение лотерей, азартных игр в покер через сеть интернет.

В частности, казино смогут работать в гостиницах категории "5 звезд", а залы игровых автоматов – в отелях категории не ниже "3 звезд".

При этом вводится система лицензирования деятельности в сфере азартных игр с дифференцированным размером платы за лицензии в зависимости от вида деятельности и расположения игорного заведения. Количество лицензий залов игорных автоматов будет ограничено из расчета 1 автомат на тысячу населения

Плата за лицензию для казино составит от 30 тысяч до 120 тысяч минимальных зарплат в год (141,7 млн - 566,8 млн грн). Также организаторам азартных игр нудно будет покупать лицензию на каждый игорный стол или автомат. Стоимость лицензии для организации интернет-казино составит 12,5 тыс. минимальных зарплат в год (59 млн грн).

Также законопроектом предложено установить требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр и игорному оборудованию.

При этом предложено ограничить деятельность операторов, которые не зарегистрированы в Украине и не имеют соответствующей лицензии.

Кроме того, устанавливаются требования к игрокам и их идентификации с целью ограничить участие в азартных играх лиц, не достигших 18 лет.

Законопроектом предусматривается, что регулирование в сфере азартных игр осуществляется специальным органом – Комиссией по развитию и регулированию азартных игр при Кабмине.

В то же время законопроект предусматривает создание в государственном бюджете специального Фонда для поддержки медицины, спорта и культуры, куда будут направлены средства от продажи лицензий на организацию азартных игр.

Как сообщалось, 19 декабря Верховная Рада отправила доработку и подготовку к повторному первому чтению законопроект №2285-д о государственном урегулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, зарегистрированный в парламенте 18 декабря 2019 года.

После этого Кабмин принял решение, которым исключил возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей, заявил премьер-министр Алексей Гончарук. В свою очередь глава МВД Арсен Аваков потребовал закрыть все игорные клубы в стране.

Закон о госбюджете на 2020 год предусматривает поступления от лицензий в сфере азартных игр в размере 4,4 млрд грн, которые будут направлены в спецфонд, а все, что превысит указанную в законе сумму, пойдет на субвенцию местным бюджетам на финансирование различных образовательных и медицинских программ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170209
 
 
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Так это была просто зачистка от конкурентов и не более, а я то все недоумевал, как это зебильная банда мародеров решила сделать что-то хорошее для украинцев. А тут оказалось все проще (впрочем как всегда у зе-мародеров) - сначала идет очередная пиар-компания от шапито-95 дорвавшегося до власти, а потом как всегда идет выдавливания гешефта из гоев. При этом все это зебильная банда как всегда объясняет заботой о народе и пополнении бюджета. Так что легализация продажи наркотиков и проституции это вероятно следующий шаг от инородцев-мародеров.
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Кроме заголовков - стоит и текст читать, иногда, потом уже орать как подрезаный.
Причем та зачитска от халабуд на каждом углу и этому закону? Или у нас гостиницы 3-5 звезд на каждом углу стоят?
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Украине нужно создать много казино и высокого уровня в одном месте, аналог Лас-Вегаса! Это будет приносить стране огромные деньги и с людей играющих и с туристов! На мой взгляд лучшее место для этого Одесса! Можно еще легализовать кофешопы с травой - это тоже будет привлекать туристов.
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Нужно Олигархов просить властям, чтобы те строили в Одессе Лас-Вегас и реально с крутыми казино, как в Лас-Вегасе или КНР тоже крутые казино. Это море денег привлечет! Туристы будут не только с Украины, а со всего мира!
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