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 Финансовые регуляторы подписали Стратегию развития сектора до 2025 года

Финансовые регуляторы Украины и Министерство финансов утвердили Стратегию развития финансового сектора до 2025 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины сообщает БизнесЦензор.

Документ подписали председатель Национального банка Украины Яков Смолий, министр финансов Оксана Маркарова, председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут, член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Денис Ястреб.

"Целью Стратегии является обеспечение дальнейшего реформирования и развития финансового сектора Украины в соответствии с ведущими международными практиками и реализации мероприятий, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС и другими международными обязательствами Украины", - сообщает НБУ.

Стратегия предусматривает развитие финансового сектора по пяти основным направлениям: укрепление финансовой стабильности; содействие макроэкономическом развитию и росту экономики; развитие финансовых рынков; расширение финансовой инклюзии; внедрение инноваций в финансовом секторе.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170208
 
 
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