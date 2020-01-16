 Финансовые регуляторы подписали Стратегию развития сектора до 2025 года

Об этом со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины сообщает БизнесЦензор.

Документ подписали председатель Национального банка Украины Яков Смолий, министр финансов Оксана Маркарова, председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут, член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Денис Ястреб.

"Целью Стратегии является обеспечение дальнейшего реформирования и развития финансового сектора Украины в соответствии с ведущими международными практиками и реализации мероприятий, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС и другими международными обязательствами Украины", - сообщает НБУ.

Стратегия предусматривает развитие финансового сектора по пяти основным направлениям: укрепление финансовой стабильности; содействие макроэкономическом развитию и росту экономики; развитие финансовых рынков; расширение финансовой инклюзии; внедрение инноваций в финансовом секторе.