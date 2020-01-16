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 Власть, Макроэкономика
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 Экономика Украины будет стремительно расти в ближайшие годы, – премьер

Макроэкономическая ситуация позволяет экономике Украины стремительно расти в ближайшие несколько лет, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"По нашим оценкам, макроэкономическая ситуация очень благоприятная для роста. У нас есть сейчас все, чтобы стремительно расти в ближайшие несколько лет", - сказал Гончарук, выступая на презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года в Киеве.

Как отметила министр финансов Оксана Маркарова, поставленная ранее цель 5-7% роста экономики ежегодно является достижимой.

"Мы в начале формирования нашего правительства сказали, что наша цель - 5-7% роста ВВП ежегодно, 40% - за пять лет. Это амбициозная цель, но достижимая цель", - сказала министр.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170199
 
 
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