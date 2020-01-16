 Столичный Ocean Plaza откроется после аварии 16 января

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Открываем ТРЦ в 12:00", - сообщила коммерческий директор Ocean Plaza Дарья Завадская.

В пресс-службе ритейлера "Ашан" агентству также подтвердили, что продуктовый гипермаркет сети, действующий на "минус" первом этаже, откроется вместе со всем ТРЦ (в 12.00 в четверг).

Торговая галерея ТРЦ представлена более чем 420 брендовыми магазинами, включая продуктовый гипермаркет "Ашан", а также около 40 кафе и ресторанов. Помимо этого, в ТРЦ действует кинотеатр "Синема Сити", детский развлекательный парк и пляжный клуб на крыше паркинга.

Как сообщила пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго", его аварийные бригады в среду утром завершили ликвидацию повреждения трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza в результате прорыва теплосети.

Как сообщалось, вечером 13 января возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева в районе ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и нижний этаж ТРЦ. Сотрудники ГСЧС эвакуировали 13 человек. Кроме того, спасатели изъяли провалившийся микроавтобус из образовавшегося в дорожном полотне провала.

Прокуратура Киева изменила квалификацию уголовного производства по факту аварии теплосети на ул.Антоновича возле ТРЦ Ocean Plaza на статью о нарушениях правил безопасной эксплуатации зданий, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Сведения по данному факту прокуратура внесла в ЕРДР по предварительной квалификации ч.1 ст.275 Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре уточнили, что в результате прорыва теплотрассы с горячей водой напротив центрального входа в ТРЦ посетители получили ожоги. По предварительным данным, неотложная медицинская помощь была предоставлена девяти пострадавшим. Состояние госпитализированных удовлетворительное.

ТРЦ Ocean Plaza по ул.Антоновича, 176 в Киеве общей площадью 165 тыс. кв. м открыт в декабре 2012 года. Инвестиции составили около $300 млн. Формальным владельцем объекта является ООО "ИС "Лыбидь", созданное в 2009 году и собственником которого является Ocean Plaza Project (Кипр).

Украинский бизнесмен Василий Хмельницкий 5 декабря 2019 года подтвердил журналистам, что покупает 33,5% акций в столичном ТРЦ Ocean Plaza, и напомнил, что в 2012 году он с партнерами продал свою долю в Ocean Plaza. Антимонопольный комитет Украины в декабре разрешил Хмельницкому опосредованно через UPD Holdings Limited (Лимасол, Кипр) приобрести пакет акций компании-владельца ТРЦ Ocean Plaza - Ocean Plaza Project (Кипр).