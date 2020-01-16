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 Группа "Нафтогаза" за год перечислила в госбюджет 120 миллиардов

Группа НАК "Нафтогаз Украины" по итогам 2019 года уплатила в государственный бюджет выше 120 млрд грн налогов и дивидендов, сообщил глава компании Андрей Коболев.

Об этом Коболев написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"В прошлом году мы заплатили более 120 млрд грн налогов и дивидендов. При этом в четвертом квартале более 15 млрд грн налогов и дивидендов мы оплатили досрочно. Поступления от "Нафтогаза" – это около 16% общих доходов государственного бюджета в 2019 году", – сообщил Коболев.

Он также добавил, что налоги с полученных от российского "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража $2,9 млрд компания планирует оплатить в первом квартале 2020 года.

Группа Нафтогаза за год перечислила в госбюджет 120 миллиардов 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170191
 
 
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А вроде раньше Нафтогаз был убыточным?
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