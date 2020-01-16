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 НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Дзензерского

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего народного депутата партии "Народный фронт" Дениса Дзензерского.

Соответствующая информация опубликована в реестре скрывающихся лиц МВД, сообщает БизнесЦензор.

Датой исчезновения Дзензерского указано 05.12.2019. Статья, по которой он разыскивается - ст.366-1 ч.1 (Декларирование недостоверной информации).

Как сообщалось, еще 12 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила генпрокурору для поддержания и внесения в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от фракции "Народный фронт" Дениса Дзензерского. Однако генпрокурор Юрий Луценко отказался вносить его в парламент.

В феврале 2018 года НАПК утвердило и направило в НАБУ обоснованные выводы по результатам полной проверки деклараций народного депутата Дзензерского за 2015 и 2016 годы.

Установлено, что депутат не указал в декларации действительные на конец отчетного периода финансовые обязательства перед тремя банковскими учреждениями на общую сумму около 3,19 млрд грн. Такие обязательства возникли у народного депутата на основании решений Бабушкинского и Жовтневого районных судов Днепра, вступившие в законную силу и которыми постановлено взыскать с народного депутата в качестве поручителя по обязательствам задолженность по кредитным договорам.

В июле 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла уголовное производство по факту невнесения Дзензерским в электронные декларации за 2015 и 2016 годы сведений о финансовых обязательствах на более 4 млрд грн. В декабре Киевский апелляционный суд отменил постановление САП о закрытии указанного уголовного производства после чего оно было возобновлено.

В ноябре 2019 года НАБУ сообщило о подозрении бывшему депутату из-за нарушений в декларациях на 4,7 миллиарда.

Денис Дзензерский в Верховной Раде восьмого созыва занимал должность заместителя председателя парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170176
 
 
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