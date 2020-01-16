 Apple купила стартап в сфере искусственного интеллекта

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Apple напрямую не подтвердила приобретение, но заявила, что "время от времени покупает более мелкие технологические компании". FT со ссылкой на двух собеседников отмечает, что предложение компании позволило ей опередить других претендентов из Microsoft, Amazon и Intel.

Двухлетний стартап из Сиэтла, пишет газета, специализируется на запуске сложных моделей машинного обучения для периферийных устройств. Это гаджеты, от смартфонов до умных домашних устройств и автомобилей, которые работают вне досягаемости облачных центров обработки данных.

Искусственный интеллект, работающий не в облаке, а на устройстве, позволит клиентам Apple полностью контролировать свои личные данные, отмечает собеседник FT, знакомый с технологическими разработками Xnor. Технология позволяет приложениям работать без соединения с облаком и сетью. Например, в автомобилях без водителя.

По данным FT, Xnor разработала способ запуска моделей машинного обучения, которые не требуют больших вычислительных ресурсов и мощности, необходимых для работы с данными. Google уже давно работает над подобным собственным проектом, получившим название Coral.

Технологии Xnor впервые были использованы в "умных" видеокамерах слежения, которые могут подать сигнал тревоги при опознании той или иной персоны. Другие приложения компании позволяют проводить оперативный мониторинг выкладки в торговых точках.

Xnor выделилась из Института искусственного интеллекта, основанного покойным соучредителем Microsoft Полом Алленом, и получила $14 млн финансирования от инвесторов, включая местную венчурную компанию Madrona Partners. Исполнительный директор Xnor Али Фархади является доцентом Вашингтонского университета.

Три года назад Apple заплатила $200 млн за компанию Turi, базирующуюся, как и Xnor, в Сиэтле. Она стала основой присутствия корпорации в городе. Ранее здесь начали работать Amazon и Microsoft, благодаря им Сиэтл стал центром исследования и применения искусственного интеллекта.