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 Турция сняла блокировку с Wikipedia

Власти Турции спустя более чем два года сняли блокировку с интернет-энциклопедии Wikipedia для местных пользователей.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Блокировка была наложена в апреле 2017 года без официального объявления причин. В апелляции, поданной головной структурой Wikipedia - Wikimedia Foundation, - говорится, что причиной блокировки стали статьи "Иностранное вмешательство в гражданскую войну в Сирии" и "Государственный терроризм".

Помимо Wikimedia Foundation апелляцию на решение турецких властей в Конституционный суд страны подали известные общественные деятели Турции Яман Акдениз и Керим Алтипармак. Они заявили, что блокировка нарушает их право на свободный доступ к информации.

26 декабря 2019 года Конституционный суд Турции постановил, что решение о блокировке, вынесенное Управлением Турции по информационным технологиям и коммуникациям, основано на "произвольной интерпретации" этим ведомством турецкого законодательства и действительно нарушает право на свободный доступ к информации. В соответствии с местными законами решение суда вступает в силу после публикации в официальном печатном органе Official Gazette. Оно было опубликовано 15 января 2020 года. После этого, по данным местных СМИ, уже в 10:40 по местному времени турецкие пользователи смогли снова пользоваться Wikipedia.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170122
 
 
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