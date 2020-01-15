 Кабмин сократил расходы госорганов на копирование и печать документов

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госкомтелерадио, передает БизнесЦензор.

В ведомстве напомнили, что согласно закону "О доступе к публичной информации", запрашивающий информацию обязан возместить фактические расходы на копирование и печать документов, если их объем превышает 10 страниц.

В свою очередь размер фактических расходов определяется соответствующим распорядителем в пределах граничных норм, установленных Кабинетом министров. Ранее для расчета этих предельных норм использовалась минимальная заработная плата по состоянию на дату копирования и печати документов.

"Большинство распорядителей информации при утверждении размера фактических затрат использовали максимально допустимую стоимость копирования или печати документов определенного формата. Существенное повышение размера минимальной заработной платы привело к росту стоимости получения запрашивающими копий документов и повлияло на возможность реализации права каждого на доступ к публичной информации", – пояснили в Госкомтелерадио.

Кроме того, из-за отсутствия регламентации предельных затрат на сканирование документов распорядители информации предоставляли запрашивающим сканированные документы бесплатно, в том числе объемом по несколько тысяч листов.

Учитывая эти обстоятельства, возникла необходимость урегулировать вопрос размера предельных расходов на сканирование документов, предоставляемых по электронной почте в ответ на информационный запрос, а также установить экономически обоснованные размеры предельных расходов на ксерокопирование документов и их печать.

Согласно принятому решению, отныне копирование или печать одной страницы копии документов формата А4 и меньшего размера (в том числе двусторонняя печать) стоит не больше чем 0,2% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц; формата А3 и большего размера – не более 0,3% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Копирование или печать одной страницы копий документов любого формата, если в документах рядом с открытой информацией содержится информация с ограниченным доступом, которая требует ее отделения, сокрытия и тому подобное (в том числе двусторонняя печать), запрашивающему будет стоить от 0,3% до 0,5% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. А сканирование документов любого формата – не более 0,1%.