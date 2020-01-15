 Нацбанк будет сдерживать активный рост кредитования населения, – Рожкова

Об этом первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила в интервью FinClub, передает БизнесЦензор.

При этом замглавы НБУ отметила, что это не заставит банки заниматься докапитализации сразу же после внедрения нового регулирования.

"На сегодняшний день не придется. Они все имеют запас капитала, готовы к этому. Но мы хотим, чтобы темпы этого кредитования все же замедлялись", – сказала Рожкова.

По словам замглавы Нацбанка, регулятор хочет, чтобы банки были универсальными, а не специализировались на розничном сегменте.

"С учетом того, что у нас с июля (в связи с вступлением в действие закона о "сплите", – ред.) появится и небанковский сектор, который тоже активно работает на этом рынке, мы бы хотели смещать банки в сторону кредитования реального сектора. Это то, чем должна заниматься банковская система. В банках, где потребительское кредитование – это сопутствующий бизнес, все окей, но там, где это основной бизнес, мы хотим немного их притормозить", – пояснила Рожкова.

Как сообщалось, Нацбанк Украины планирует ввести повышенные оценки риска для потребительских кредитов с начала 2021 года для того, чтобы не допустить накопления системных рисков. По мнению НБУ, банки недостаточно консервативно оценивают риски по необеспеченным потребительским кредитам.