[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.83 26.28
 Транспорт
  344  0
Все про:аэропорт (758) Запорожье (282) строительство (1312) терминал (77) Укргазбанк (161)

 "Укргазбанк" выделил $14,5 миллиона на новый терминал в аэропорту "Запорожье"

Государственный "Укргазбанк" (Киев) выделил на строительство нового терминала в аэропорту "Запорожье" $13 млн и 42,8 млн грн.

Об этом сообщили Интерфакс-Украина в пресс-службе финучреждения, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, общая стоимость строительства нового терминала составила 1085,1 млн грн.

"Дальнейшие потребности в кредитовании со стороны заемщика на данный момент не озвучивались", - уточнила пресс-служба "Укргазбанка".

Как сообщалось, в декабре 2019 года в Запорожье завершилось строительство нового терминала аэропорта, и в марте 2020 года его планируют открыть для пассажиров.

Аэропорт в Запорожье в настоящее время обеспечивает взлет/посадку на двух взлетно-посадочных полосах (искусственная и грунтовая). Расположен в черте города к востоку на расстоянии около 15 км от центральной части Запорожья по Донецкому шоссе.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,94% акций финучреждения.

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2019 года "Укргазбанк" по размеру общих активов занимал 4 место (114,133 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170111
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
банки Гончарук_Алексей Донбасс зарплата Зеленский Иран Кабмин Офис генерального прокурора Россия
 
 
 
 
 
 вверх