 Фонд гарантирования за год выплатил вкладчикам обанкротившихся банков 834 миллиона

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.

Доля выплат распределилась между вкладчиками 11 банков: "Дельта Банка" - 4,63 млн грн, банка "Контракт" - 4,53 млн грн, банка "Михайловский" - 2,56 млн грн, банка "Финансы и Кредит" - 1,8 млн грн, банка "Камбио" - 1,63 млн грн, "ВТБ Банка" - 1,49 млн грн, "Городского коммерческого банка" (все - Киев) - 1,31 млн грн и "Актабанка" (Днепропетровск) - 1,65 млн грн, а также "БГ Банка" и "Аквант-Банка" (оба - Киев) - по 1 млн грн.

По состоянию на 1 января 2020 года общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", составила 89 740,8 млн грн.

На 1 января в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 74 банка.

Общая сумма аккумулированных Фондом средств составила 11 668,2 млн грн.

В течение 2019 года в Фонд от регулярного сбора поступило 3 692,9 млн грн.