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 США передадут Украине еще три катера типа Island до конца года, – посол

В этом году Украина получит помощь США на сумму в $698 млн, в том числе оборонную помощь на $250 млн и финансово-экономическую – на $448 млн.

Об этом во время общения с журналистами заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

По словам дипломата, военная помощь, в случае выполнения Украиной определенных условий по реформированию украинских вооруженных сил и приведения их к стандартам НАТО, а также использования первой части суммы, может быть увеличена до $300 млн.

Посол отметил, что приоритетом сотрудничества Министерства обороны Украины и Пентагона в 2020 году было определено усиление флота.

Ельченко сообщил, что в этом году запланирована передача Украине еще трех катеров класса "Айленд", на каждый из которых будет установлено оборудование и оружие стоимостью $10 млн.

Дипломат добавил, что также Украина впервые напрямую закупит в Пентагона ракетные комплексы "Джавелин" на сумму $36,5 млн. Эта сумма, подчеркнул посол, не входит в общую сумму военной помощи США Украине.

"Они не входят в ту сумму помощи США, но это важно потому что это впервые такого рода контакт непосредственно с Пентагоном. Он открывает нам пути для реализации других проектов, о которых сейчас ведутся переговоры", – сказал Ельченко.

Посол отметил, что США будут продолжать программу военных учений на Яворивском полигоне во Львовской области.

Всего, по данным посольства Украины в США, с 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине $1,6 млрд помощи на усиление безопасности и обороны, что составляет 92% всей зарубежной военно-технической помощи за этот период.

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Как сообщалось, в октябре в Одессу прибыли первые два переданные США Украине катера класса Island, получившие названия "Старобельск" и "Славянск".

Катера класса Island в своей базовой комплектации имеют водоизмещение 168 тонн, длину – 34 м, ширину – 6,4 м. Развивают скорость до 29,5 узлов. Команда по нормативам США состоит из 16 человек, в том числе двух офицеров. Из вооружения у катера есть 25-мм пушка и два пулемета.

Катера оснащены РЛС общего обнаружения AN/SPS-73 и 5,4м досмотровой лодкой "Zodiak Hurricane 540". По сообщению Службы береговой охраны США, общая стоимость катеров, а также модернизации и обучения украинских военных моряков составила около $10 млн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3170105
 
 
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